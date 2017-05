27/05: Què vol dir tot?

EL GOVERN ESPANYOL diu que farà tot el que calgui per evitar el referèndum català. Tot vol dir tot? ¿Vol dir que tot s’hi val? ¿Vol dir que no hi ha cap límit, ni ètic ni polític ni legal que no estiguin disposats a traspassar per aconseguir l’objectiu desitjat? De moment, el govern espanyol ja està escalfant el llenguatge perquè la seva opinió pública estigui disposada a acceptar que tot s’hi val. És inquietant. El conseller Romeva ho recordava l’altre dia a Madrid: allò que normalment s’anomena el problema català és de fet el problema espanyol (negat per Espanya). En la resposta a les demandes catalanes, durant tot el segle XX, Espanya ha decidit què vol ser i a on està disposada a arribar per ser-ho. Ara també. Espanya es juga avui en el tractament de la qüestió catalana el seu futur i la seva naturalesa com a estat democràtic. Negar-se a negociar qualsevol sortida pactada, que passa inevitablement per saber l’opinió de la gent, ja és un senyal d’escassa convicció democràtica. Però segons què vulgui dir aquest “Farem tot el que calgui per evitar el referèndum”, si es traspassen certes línies, s’arribarà encara més lluny. No sé si el conjunt dels ciutadans espanyols són conscients del que s’hi juguen ells, no només els catalans.