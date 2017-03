3/03: Torna Rússia

PARLANT AQUESTS DIES amb periodistes búlgars, em deien que avui el gran tema polític al seu país és Rússia. Serà una de les grans qüestions de les pròximes eleccions. Durant el comunisme, Rússia era presentada als búlgars com el germà gran que els havia alliberat primer dels otomans i després dels nazis. Ara, confluint amb l’enyorança en sectors rurals i en gent gran de les seguretats sense llibertat del comunisme, el Partit Socialista -hereu dels antics comunistes- vol reprendre aquesta devoció per la Rússia de Putin com a salvaguarda altra vegada contra les mateixes amenaces: Turquia i Alemanya (avui, la Unió Europea), que tendeixen a entendre’s entre ells. No és un tema menor. Rússia torna. S’ha vist a la guerra de Síria, amb el suport al règim sirià i a les seves friccions amb els turcs. I en uns termes molt semblants al que va ser la política de la Unió Soviètica (i abans dels tsars): la sortida a la Mediterrània, a aigües càlides. Per a Bulgària aquesta és una qüestió pròxima i urgent (com ho és per a Ucraïna o per als països bàltics). Nosaltres ens pensem que ens queda lluny. I no és tan lluny en els efectes. I menys en les causes: dinàmiques anteriors a la Unió Europea revifen avui contra la Unió Europea. No tan sols a l’Est.