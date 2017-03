I ara ens vendrà la moto del corredor mediterrani

MILIONS DE PERSONES es manifesten cada any des de l’11-S del 2012, i dos milions llargs de persones van a votar el 9-N del 2014. Veiem la resposta que hi dona el govern espanyol: en el pla interior, força la fiscalia a acusar el president i tres consellers, que acaben inhabilitats; reforma en solitari el TC per convertir-lo en una mena de tribunal penal, i dedica recursos policials a fabricar proves contra adversaris polítics. En el front exterior, el ministre del ram es dedica a deure favors a les cancelleries a canvi d’unes declaracions pro unitat d’Espanya. Una feinada enorme. Tot menys adreçar-se a vostè, que vol votar. I a sobre, la setmana que ve, vindrà el responsable d’aquesta estratègia tan democràtica a vendre’ns la moto del corredor mediterrani.