3/4: ‘Books in Catalan’

LA CREACIÓ CULTURAL,també la literària, és en essència una qüestió individual: cada autor és qui fa i qui sustenta la seva obra. Però per als creadors literaris no és una qüestió menor la visibilitat o la invisibilitat general de la llengua en què treballen. Que els llibres en català siguin els convidats d’honor a Bolonya, a la principal fira del món del llibre infantil, juvenil i il·lustrat, és important per a la llengua, perquè la fa visible i perquè l’associa a continguts culturals positius. És important per al país, perquè la llengua i la cultura són la seva principal carta de presentació. I és important per a cadascun dels creadors, perquè l’eina que fan servir es prestigia i projecta, es vigoritza. Una cultura, una tradició, una llengua, no són una marca comercial. No són un paraigua que faci bo o dolent tot allò que hi ha a sota. Una llengua, una tradició, una cultura són un espai compartit de referències que pot fer més rica, més visible i més atractiva cadascuna d’aquestes obres. Si Bolonya convida amb tots els honors els llibres en català és perquè s’ho han guanyat. És un reconeixement. I és també una empenta. I un compromís: la invitació col·lectiva obre les portes. Els autors i les obres han de fer-se el seu lloc.