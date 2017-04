30 d’abril: Maduro amb l’estelada

NO TINC LA MÉS MÍNIMA simpatia ideològica per Maduro, al contrari. La seva foto amb l’estelada més aviat m’incomoda. Però no m’escandalitza. Alguns mitjans ho han presentat com la prova de la maldat ideològica del sobiranisme. Em sembla hipòcrita. Si en el debat sobre Catalunya hi ha dues posicions, hi ha personatges tan dubtosos com Maduro que han manifestat el seu suport a la unitat d’Espanya. Maduro s’ha fet la foto amb l’estelada. Gent tan friqui com Maduro s’ha fet la foto -física o simbòlica- amb les banderes de la unitat espanyola: Marine Le Pen, Erdogan, Ahmadinejad... I també, a banda i banda, trobarem entre els suports internacionals demòcrates admirables. Perquè en política internacional les llistes de suports no són estrictament ideològiques: hi ha ideologia, però també geoestratègia. Per això Stalin continua la política exterior dels tsars i Putin la de Stalin. Per això Lord Palmerston va dir que Anglaterra no tenia amics, sinó interessos. A l’hora del combat propagandístic, ens retraurem mútuament el suport dels friquis respectius. Però a l’hora de la veritat, tots seran benvinguts. Per entendre’ns, l’unionisme que avui retreu al sobiranisme la foto de Maduro amb l’estelada no renunciarà al suport dels seus propis Maduros.