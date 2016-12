25 / 26: Hi haurà un referèndum

DES DE FA MOLTS MESOS, quan algú em pregunta què crec que passarà a Catalunya, responc: que hi haurà un referèndum. No goso dir quan ni qui el guanyarà, tot i que crec que el pot guanyar el sí per poc. És la resposta no pas a la pregunta sobre què voldria (que també) sinó sobre què crec que passarà. I després del pacte pel referèndum, encara més. Si la situació s’empantanega, si les operacions diàleg del govern espanyol acaben desembocant a les portes dels jutjats, si el món -que no vol problemes- va entenent cada vegada menys el seu immobilisme, si tothom està cada dia una mica més cansat (però sense canviar d’opinió) un referèndum vinculant serà l’única manera civilitzada i acceptable de trobar una sortida. El pacte de divendres afavoria el camí: no era una escenografia radical ni excèntrica, sinó solemne, parlamentària i pacífica. No hi era tothom, és obvi, però molta gent que no representava el mateix hi podia tenir un comú denominador. Només una cosa pot avortar el camí cap al referèndum: que el sobiranisme no mantingui la unitat i la prioritat sobre aquest objectiu, i Madrid cregui, per tant, que se’l podrà estalviar. Si se li donen indicis d’això, el que em sembla inevitable serà evitat. Si no, votarem. Bon Nadal.