Collarets, bagatel·les...

Amics, el sobiranisme ha aconseguit una fita històrica: que finalment el president d’Espanya, Mariano Rajoy, vingui a aquestes terres de missió per prometre als catalans allò que ja havia promès altres vegades: que invertirà una mica de la pasta que enviem a Espanya en forma de tributs legals. Però aquest cop, a diferència dels altres, figura que sí que complirà. Això diu, tot i que també ho va dir els altres cops. Però és que aquest cop, a diferència dels altres cops, quan diu que sí que complirà, a diferència dels altres cops, es veu que va de debò. La prova és que hi havia dos o tres empresaris al recinte on ho ha dit, i tot i que els empresaris han expressat alguna reticència, no han esclafit a riure ni a plorar.

Per tant, aquest cop sí. Aquest cop ens regalarà uns mirallets en forma de cor on els indígenes, astorats, dominats per la meravella, ens veurem reflectits. “Oh!”, exclamarem, en copsar el prodigi. I també tindrem uns collarets de rodonetes de colors, verdes, blaves, grogues i vermelles. Mare meva. Les indígenes ens els posarem, corpreses, i sentirem que vessa sobre nostre la màgia i la magnificència. Els homes rebran bellíssims ganivets de Toledo (que no tallin gaire, no fos cas que prenguéssim mal) i espases làser com les de Darth Vader, perquè una cosa és seguir la tradició de regalar bagatel·les als indígenes i una altra és tancar-se les portes de la modernitat. Els capitostos locals, en senyal de deferència, també tindran dret a un gintònic i a una selfie amb el líder, que els farà l’Enric Millo. Ahir, a TV3, la periodista Txell Ortiz ens va explicar que el delegat del govern espanyol es va dedicar a aquesta funció artística després de l’anunciata.

I amb això i amb quatre entrevistes i editorials als diaris que fa al cas, jo diria que poden donar per liquidat el sobiranisme. Ens n’anem a casa amb els collarets posats. Iupi.