A favor de la bici i de poder criticar alguns ciclistes

L’ARTICLE D’AHIR sobre el perill dels ciclistes que circulen per les voreres ha rebut un raig generós de comentaris, que agraeixo. Hi ha qui hi coincideix: quan un vianant no pot estar segur ni a la vorera és que la qualitat humana d’una ciutat és baixa. Per tant, mirem cap a la Guàrdia Urbana, és a dir, cap a l’Ajuntament: volem una normativa clara (fora bicicletes de les voreres), vigilància per reforçar-la i sancions per als infractors. Els que no ho veuen clar em pregunten: “De tots els altres incivismes no en dius res?” Quan vulgueu. Però que un mitjà de transport sigui ecològic, econòmic i simpàtic (ho dic sense cap ironia) i els seus usuaris siguin víctimes d’incívics més forts no l’eximeix de les crítiques. Tots (vianants inclosos) tenim una responsabilitat en la seguretat viària.