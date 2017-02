12/2: Trump i Rajoy

QUAN TRUMP va guanyar les eleccions americanes, cap dirigent conservador o liberal de l’Europa continental va cridar “ha guanyat un dels nostres”. Entre altres coses, perquè el pensament de Trump no està en la línia del liberalisme europeu o de la democràcia cristiana. Els qui van cridar “hem guanyat” amb la victòria de Trump van ser els populismes d’extrema dreta. Ara, Rajoy filtra que es va oferir a Trump com a intermediari entre ell i Europa. L’intermediari és algú que està al mig, equidistant entre dues parts o amb un peu a cadascuna. Si Rajoy figura que és Europa, ¿com es pot oferir com a intermediari entre ell mateix i un altre? Si el que ens està dient és que té un peu a cada banda, ¿quin és el peu que té a la banda de Trump? La trucada de Rajoy és molt inquietant. Està sent profundament deslleial amb la Unió Europea, de la qual forma part, reprenent potser aquell somni d’Aznar de ser, al costat de la Gran Bretanya (ara ja fora d’Europa), el portaavions dels Estats Units al continent, marcant distàncies amb el conjunt de la Unió Europea. Amb la seva trucada Rajoy ve a dir que als Estats Units ha guanyat un dels seus. El que no van dir els liberals ni els conservadors europeus. El que van dir els populistes europeus de dreta.