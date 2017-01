2 de gener: l'any més càlid

‘LE MONDE’ OBRIA la seva web el dia de final d’any amb la notícia que el 2016 serà el més càlid de la història, des que se’n tenen observacions, batent de llarg el rècord de l’any anterior. ¿Pot ser que aquesta sigui, amb perspectiva, la notícia més important de l’any? Sí, pot ser. És el més important que està passant al món. I si deixem de banda el negacionisme de Trump, és una qüestió que no podem afrontar amb els paràmetres ideològics que han marcat el segle XX. ¿Que el capitalisme embruta? I tant! Però encara embrutava més l’anomenat socialisme real. Estats Units embruta. Però també embruta la Xina i embrutava la Unió Soviètica (més enllà fins i tot de Txernòbil). Aquest no és un debat de dretes i esquerres, en el sentit que han pogut tenir en el segle XX. Els canvis de mentalitat que demanarà afecten per igual els uns i els altres, més enllà d’algunes gesticulacions d’estar per casa, i per tant la qüestió de l’escalfament global i el canvi climàtic hauria d’estar en l’agenda de tothom, i cadascú hauria d’intentar fer-ho compatible tant com sigui possible amb els seus valors. També en això haurem de trobar la manera d’equilibrar el bé comú i la llibertat individual. Però d’una manera radicalment nova. Perquè això va de veres.