12 de juny: Llibertat per triar

AQUEST CAP DE SETMANA hi ha hagut a Itàlia manifestacions simultànies contra la vacunació obligatòria a les escoles. Fa poc el govern va decretar aquesta obligació, després del cas d’un nen a les portes de la mort contagiat per un company no vacunat. El lema de les manifestacions era “Lliure elecció”, i hi participaven també persones que han vacunat els seus fills, però creuen que no ha de ser obligatori. I mostraven una cita de la Constitució italiana: ningú no pot ser obligat a un determinat tractament sanitari. El tema és complicat. La gent té dret a triar, informada. Per ells va el pollastre. I ho diu la Constitució. Però quan estem parlant de nens, qui és qui exerceix aquest dret a triar? ¿Els pares o les autoritats sanitàries? Sempre? I quan estem parlant de decisions teves que provoquen un risc per a altres persones, ¿tens dret a triar el que vulguis? El debat, no sobre les vacunes, que és un debat científic, sinó sobre el dret, és interessant. Però en algunes de les pancartes hi havia una acusació als defensors de la vacunació obligatòria: “Quants diners heu rebut?” En la cultura de la sospita on vivim, qui no pensa com tu (que és obvi que tens raó) és que té raons ocultes i fosques per fer-ho. Així no hi ha debat possible.