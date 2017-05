21 de maig: Banderes anònimes

Algun amic de fora m’ha manifestat la seva sorpresa pel fet que a Catalunya la gent pengi banderes de forta connotació política -sobretot estelades, però també algunes banderes espanyoles- al balcó de casa seva. O que marqui el cotxe propi amb símbols amb aquestes mateixes significacions. Posar una bandera al balcó de casa teva (o al teu cotxe) és signar-la: jo, que visc aquí, jo penso això. Demana un grau de compromís alt. És una manera valenta de mostrar a la gent què penses, i assumir-ne les conseqüències. Ben diferent de les banderes espanyoles que han aparegut aquests dies enganxades en mobiliari urbà. Aquestes són anònimes. No van signades. No expressen cap compromís ni aporten cap dada rellevant per entendre la realitat (les altres sí!, precisament perquè van signades!). Entre les unes i les altres hi ha la mateixa diferència que es produeix entre una opinió signada, on algú es fa responsable del que diu, i les opinions anònimes que s’envien, posem per cas, a les webs del diari. Signar és comprometre’s. Les coses signades tenen un valor. Les opinions anònimes poden ser un simple deixar-se anar, que deu deixar més tranquil o més satisfet a qui ho fa: sense cap compromís, sense conseqüències i sense ajudar a entendre ni a construir res.