14/5: Què es pot negociar

El president Puigdemont presentarà al president del govern espanyol una proposta de negociació per tal d’arribar a un referèndum acordat. Què pot oferir el president català? Entre fer i no fer el referèndum no hi ha una tercera via, una opció a mig camí. O es fa o no es fa. Per tant, allò que es podria negociar són les circumstàncies. Es pot consensuar la pregunta. Es poden fixar conjuntament les garanties de la pluralitat i del respecte a totes les opinions en la campanya i en la realització del referèndum (que haurien de validar els organismes internacionals) i fins i tot les claus essencials d’interpretació del resultat. Però el terreny de negociació que podria ser més fèrtil és el del temps. Es pot negociar temps. A canvi d’obtenir un acord, negociar el moment del referèndum, la data per dur-lo a terme. A la causa del sobiranisme no li ve d’uns mesos, un cop reconegut el dret a decidir. I a l’Estat li aniria bé guanyar temps per bastir la seva campanya legítima del no. Òbviament, no es tractaria d’ajornar-lo sine die. Es tractaria d’acordar una data i anunciar-la. Seria una sortida molt racional. Molt acceptable. Lògica: obtenir l’acord a canvi d’oferir temps (concret). Tan racional que el govern espanyol no ho acceptarà.