8/5: De mal explicar

DEIA L’EXMINISTRE MARGALLO que la partida catalana es decidirà a l’exterior, és a dir, sota l’arbitratge de l’opinió pública internacional, que en els països democràtics condiciona l’actitud dels seus governs. La diplomàcia espanyola ha cregut sempre que en aquest terreny de joc té més força que les institucions catalanes. I és veritat: la màquina de la projecció exterior espanyola és més poderosa, té més gent i molts més diners que la catalana. Tots els recursos que comporta ser un estat. Però en aquesta partida la potència dels teus altaveus, sent molt important, no ho és tot. Tan important com l’altaveu és el que es diu per aquest altaveu, això que està de moda anomenar el relat. Si tens un mal relat, ja hi pots posar tants altaveus com vulguis. Al contrari, se’t giren en contra. I avui la posició espanyola projecta un molt mal relat. Ningú en el món democràtic entén que a la presidenta d’un Parlament se la pugui perseguir judicialment per haver deixat fer un debat rellevant. Ningú entén que de les coses importants se’n pugui parlar als bars però estigui prohibit fer-ho als Parlaments. Ningú entén que un parlamentari pugui ser perseguit per fer de parlamentari. Fa de mal explicar. I tenir els altaveus més potents no ho millora.