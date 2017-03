27/3: Guerres de memòria

L’ALCALDESSA DE ROMA, Virginia Raggi, del Moviment 5 Estrelles, no va anar a la commemoració de la massacre de les Fosses Ardeatines per anar-se’n de vacances a esquiar. No havia passat mai i a Itàlia hi ha una polèmica de fons. A les Fosses Ardeatines van ser assassinats pels nazis el març de l’any 1944 un total de 335 civils italians com a represàlia per un atemptat contra l’exèrcit d’ocupació. L’aniversari és un dia important en la memòria cívica italiana. A Itàlia venen a dir que si no hi va anar per pura frivolitat, perquè volia anar a esquiar, malament. Però hi ha una hipòtesi pitjor: que hi deixés d’anar a consciència. Entre el sector ideològic de l’esquerra alternativa que l’alcaldessa representa hi ha la tendència a creure que el món l’han descobert o l’han inventat ells. I que tota la memòria, tota la tradició anterior, és ideològicament sospitosa i prescindible. No hi ha altra memòria vàlida que la que ells construeixen, a la mida de les seves necessitats polítiques. Com li deia un diputat del Partit Democràtic, deixar una cadira buida en un esdeveniment com aquest és dir-li al món que tenies coses més importants a fer. Que aquesta commemoració és una cosa antiga, aliena, que et pots saltar, perquè no és la teva.