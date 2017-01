El món recordarà el to d’Obama

PROBABLEMENT AFECTATS per un atac de nostàlgia anticipada, els periodistes que van cobrir l’última roda de premsa d’Obama van estar suaus, de manera que el president es va poder lluir. Va parlar de la seva condició d’afroamericà: “En el futur, els presidents seran tan diversos que ningú sabrà com anomenar-los. El que fa que siguem l’únic país del món avançat que posa problemes per votar és el llegat de l’esclavitud”. Va avançar plans: “Callaré una mica i escriuré, però encara soc ciutadà. Parlaré si veig discriminació”. I, engrandit per vuit anys, es va resumir així: “Crec que hi ha més bé que mal. M’heu dit «No-drama Obama», d’acord, però és que crec que, comptat i debatut, el món va una mica millor cada dia. I és d’això del que ha anat la meva presidència”.