El referèndum: un repte gegantí que reclama màxima unitat i cap fred

La partida del referèndum ja ha començat. Un cop aprovats els pressupostos, i resolta la incògnita dels processos del 9-N, el camí està expedit cap al que sembla que serà un xoc jurídico-polític de conseqüències imprevisibles. El govern presidit per Carles Puigdemont està resolt a complir el mandat democràtic sorgit de les urnes el 27-S i forçar la celebració d’un referèndum sobre la independència de Catalunya tant si hi ha acord amb Madrid com si no. I el govern espanyol, encapçalat per Mariano Rajoy, està decidit a impedir-ho i a no permetre ni tan sols una votació simbòlica com la del 9-N, una jornada que a la Moncloa es va viure com una humiliació i una derrota històrica.

La prova que les coses aquesta vegada aniran molt diferent és la nota que divendres va fer pública la Fiscalia Superior de Catalunya, en què anunciava que obria diligències per investigar els preparatius del referèndum basant-se en “informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació” i en la campanya de publicitat institucional sobre el registre de catalans a l’estranger. L’estratègia de l’Estat en aquest punt és clara: no donar ni un segon de respir als responsables polítics i als funcionaris, infondre la por en les files independentistes i propiciar, si no una marxa enrere generalitzada, sí almenys desercions significatives que provoquin una crisi política i el col·lapse del procés.

En la fase decisiva d’aquesta partida que comença ara i que culminarà, previsiblement, al setembre, amb l’aprovació de les lleis de desconnexió i la convocatòria del referèndum, el repte principal del bloc sobiranista serà mantenir la unitat i el cap fred. Tal com expliquem al dossier d’avui, ningú sap del cert què passarà a partir d’aquell moment, però justament per això és necessari explicar-se, cuidar les maneres i tenir una legalitat clara si es pretén obtenir alguna complicitat de la comunitat internacional.

El repte és gegantí i els obstacles nombrosos, començant per l’organització efectiva del referèndum. L’única possibilitat d’èxit del procés català rau en el seu component absolutament democràtic, transversal, cívic i pacífic. Si aquest relat es manté inalterable, l’estat espanyol ho tindrà molt difícil per bloquejar eternament la demanda catalana de poder decidir en llibertat el futur del país.