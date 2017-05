En el discurs amb què va superar la qüestió de confiança parlamentària el 29 de setembre del 2016, Carles Puigdemont es va comprometre a convocar un referèndum la segona quinzena de setembre del 2017. Va evitar parlar d’unilateralitat, però amb la fórmula “referèndum o referèndum” va deixar clar que si l’Estat no s’obria a negociar els ciutadans serien convocats igualment a les urnes. Vuit mesos després les relacions entre governs es mantenen enrocades. El president de la Generalitat ha dit reiteradament que està obert a negociar el com però no el què, i l’Estat ha reiterat que està disposat a tot per evitar que les urnes surtin al carrer. En aquest moment hi ha una batalla pel relat de la legitimitat democràtica. El president i el vicepresident del Govern saben que la seva força depèn de la capacitat de convèncer que vagi a votar la majoria indiscutible de la societat que està a favor de la celebració del referèndum. Arriba el moment de prendre decisions i s’haurà d’avaluar a cada pas la racionalitat de les opcions, el seu respecte democràtic i la capacitat de cristal·litzar majories.

Després del no de Mariano Rajoy a negociar el referèndum i de la crida de les organitzacions independentistes per fixar data i pregunta, Puigdemont reunirà avui els partits independentistes al Palau de la Generalitat. A la reunió no hi assistirà Catalunya en Comú, però sí Podem. És important que el món dels comuns doni suport al referèndum. Els seus votants són transversals i molts d’ells no entendrien una oposició a la consulta.

De la mateixa manera que és recomanable mantenir el màxim espectre polític possible al costat del referèndum, ho és també que els ciutadans coneguin amb temps i transparència la llei que ha d’emparar el referèndum. L’ARA ha sabut que la discussió encara està oberta sobre la separació de la llei del referèndum i la de la desconnexió. L’empresa política que afronta la societat catalana és extraordinària i ha de ser un objectiu prioritari mantenir les majories més àmplies possibles i prendre decisions democràtiques comprensibles i assumibles pels ciutadans. Hi ha una base social il·lusionada i disposada a fer costat al govern de la Generalitat de manera cívica quan calgui. Però l’èxit del referèndum està en el vot de tots aquells que encara dubten del seu vot.