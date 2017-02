‘Operació diàleg’ a Celrà

Segur que ho heu vist alguna vegada (o moltes). En l’arrencada de cada capítol del programa El foraster, de TV3, Quim Masferrer agafa un mapa de Catalunya i fa veure que tria a l’atzar el poble al qual farà la seva següent incursió. Òbviament, és un joc, una simulació. L’atzar no té res a veure amb la tria. Segur que al darrere hi ha una feinada de producció per decidir quina és la destinació més apropiada per a cada programa, tenint en compte quins municipis s’han visitat abans i quins es visitaran després -equilibri territorial- i quines gràcies tenen les poblacions candidates. Tot té un perquè. Exactament igual que ha de tenir un perquè la tria de Celrà i Girona que ha fet el ministeri de Defensa per a les maniobres militars que diuen que necessita fer l’exèrcit pels camins d’aquests dos municipis veïns.

D’entre els 948 municipis que hi ha a Catalunya -que coincideix amb una regió militar- han triat Celrà, un dels catorze amb alcalde de la CUP: Daniel Cornellà, que fa quinze anys, quan encara hi havia pocs independentistes visibles (en tot cas, molts menys que ara), era el postadolescent que gestionava el casal independentista de Girona. I, per acabar-ho de rematar, l’altre municipi afectat per la “marxa d’enduriment” per a soldats és Girona, on fins fa un any l’alcalde era l’actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, un altre independentista visible i actiu des de molt abans que l’independentisme posés mig peu a les institucions.

Hem de suposar que l'exèrcit s’imaginava què passaria i que li és absolutament indiferent, o més aviat que ja li està bé

Com era de preveure, tant Celrà com Girona han reaccionat. S’han queixat, han demanat al ministeri de Defensa que s’ho repensi, han fet bans, han enviat burofaxs i han organitzat una marxa de protesta que buscarà els soldats i els seus vehicles. Tot es veia a venir. L’exèrcit també ho devia veure a venir. De manera que hem de suposar que s’imaginava què passaria i que li és absolutament indiferent, o més aviat que ja li està bé: si és hora de demostrar qui mana aquí, ells estan a punt i no deixaran passar cap ocasió.

Des que es va vetar la presència de les forces armades al Saló de la Infància, els responsables de l’exèrcit no han parat de recordar que faran el que calgui per recuperar terreny. De moment, han guanyat la batalla de colar-se al Saló de l’Ensenyament, després que tant la Generalitat com l’Ajuntament manifestessin que no els hi volien. En lloc d’acceptar que eren en terreny civil, i que si no se’ls convida per unanimitat més val deixar-ho córrer, han pressionat fins que Fira de Barcelona els ha obert les portes d’aquesta cita amb milers de joves que hi acudeixen per decidir què volen estudiar. I de passada han aconseguit que el govern català i el de Barcelona es tiressin els plats pel cap. Jugada rodona.

Som, es veu d’una hora lluny, en plena operació diàleg. I, superada l’etapa Llanos de Luna de cacera d’estelades, ara gaudim d’una etapa de consens.