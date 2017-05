19/5: Cervells de plastilina

COM POT SER que en el cervell de tants catalans s’hi hagi instal·lat la idea absurda de la independència i el sentiment contra natura de no considerar-se espanyols de nació? Hi ha qui té la resposta. El cervell dels catalans és de plastilina i el catalanisme l’ha modelat a voluntat aplicant-li un motlle adoctrinador, sobretot quan són petitons, a través de la televisió i de l’ensenyament. Per combatre aquest relat renuncio a discutir la major, que em sembla del tot falsa: que el catalanisme hagi aplicat aquesta mena de motlle. Discutim només la menor: que els cervells de la gent siguin de plastilina i que se’ls pugui modelar a voluntat. El franquisme, com tots els autoritarismes, va aplicar durant quaranta anys el seu motlle, amb tota la força d’un estat sense dissidència. Tota una generació va créixer sota el motlle de la televisió franquista (l’única que hi havia) i d’una escola a mida. Un motlle que intentava crear un espanyolisme sense esquerdes, entre altres coses. Se’n van sortir? Quan la gent va poder parlar amb llibertat resulta que, malgrat el motlle, la majoria continuaven sabent-se catalans. Potser no és la ductilitat de la plastilina. Potser és alguna cosa més sòlida, més ferma: la força per resistir als motlles.