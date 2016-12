22/12: Matar és massa fàcil

DIUEN QUE el Daeix ha ordenat als seus latents, retornats o simplement llops solitaris que se situen sota el seu paraigua cometre atemptats fàcils a Europa. És a dir, matar de maneres poc sofisticades, que no demanin gaire preparació i que per tant no puguin ser detectades pels serveis d’intel·ligència occidentals i els seus infiltrats. Per això l’atropellament de Berlín. Però paradoxalment, quan veies per televisió les imatges de l’assassinat a Turquia de l’ambaixador rus, també semblava molt fàcil, massa fàcil. En alguns diaris europeus, persones que han dut escorta se sorprenien de com algú podia arribar amb tanta facilitat a la posició des de la qual l’assassí va cometre l’assassinat. Semblava tan fàcil que Putin ha enviat a Turquia un equip d’investigadors, i Turquia li ha hagut d’obrir les portes per evitar qualsevol hipòtesi de connivència. Perquè amb una Rússia involucrada fins al coll a tota la zona (de bracet amb l’Iran!) i amb una Turquia amb pretensions de potència regional, amb Putin i Erdogan al capdavant de règims cada vegada més autoritaris, el retorn de la tensió entre Moscou i Ankara seria ara absolutament explosiu. Més els val, a tots ells, que aquest crim massa fàcil acabi sent atribuït a un venjador solitari.