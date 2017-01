4/1: Orgull del Cobi

HI HA UN DISCURS creixent sobre els mals de la ciutat de Barcelona que situa l’origen de bona part de les seves suposades desgràcies actuals en els Jocs Olímpics, que van transformar la ciutat, la van situar en el mapa del món i van obrir la porta a la que figura que és la gran plaga contemporània: el turisme. Alguns ho veiem just a l’inrevés: aquestes eren les virtuts dels Jocs. Certament, Barcelona no és el paradís a la Terra (existeix?) i hi ha moltes coses a retocar i fins i tot a refer (però en quina direcció?). Però dir que els Jocs van ser negatius per a Barcelona vol dir que creus que la ciutat de l’endemà dels Jocs era pitjor que la ciutat de la vigília dels Jocs. N’estan segurs? Estic convençut que si preguntéssim als barcelonins que poden fer la comparació, que les han viscut totes dues, en quina ciutat preferirien viure, en la d’abans dels Jocs o en la de després, en la de Porcioles o en la de Maragall, la valoració positiva dels Jocs -en aquest sentit, en el de deixar les coses millor del que estaven- guanyaria de pallissa. Personalment, em sembla un argument important. Ja sé que poc convincent: per a molts teòrics, la seva convicció del que és bo i del que és dolent és del tot impermeable a com ho veu i com ho viu la gent.