7/1: Que torni la pista de gel

LA PLAÇA DE CATALUNYA de Barcelona és un espai difícil. Ho és sempre, però molt especialment en aquests dies de festes, quan el centre de Barcelona viu una efervescència cívica i comercial que atreu molta gent de tota la ciutat i de la resta del país. Contra el risc que la plaça de Catalunya esdevingui una mena de forat buit que no vertebra el centre històric, cal que tingui un pol d’atracció festiva prou fort i potent. La pista de gel ho va ser. L’Ajuntament de Barcelona la va treure en una foguerada ideològica (es va arribar a presentar com una profanació capitalista de la plaça que havia estat santuari indignat el 15-M!) i les alternatives que hi ha posat no funcionen gens ni mica. Ara que sembla que l’Ajuntament es pot arribar a plantejar la revisió d’algunes de les mesures que va adoptar per fer-se notar, heràldiques, producte d’un empatx d’ideologia -com per exemple les superilles del Poblenou-, potser seria l’hora també de plantejar-se el retorn de la pista de gel a la plaça de Catalunya per Nadal. En nom del sentit comú. Només els sabrà greu a l’Hospitalet, on han instal·lat una pista de gel que els funciona la mar de bé, davant de la dimissió de Barcelona. Però és a la capital del país on ens fa més falta.