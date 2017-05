La nova radiotelevisió valenciana tindrà una plantilla de 469 treballadors

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat aquest dijous una plantilla inicial de 469 treballadors per a la nova radiotelevisió valenciana que se sumaran als 31 treballadors que ja es van aprovar ara fa uns mesos i que pertanyen íntegrament a l'àmbit administratiu.

La proposta, a la qual ha tingut accés l'agència Europa Press, contempla un equip amb 10 auxiliars administratius, 89 redactors/periodistes, 39 redactors d'audiovisual en anglès, 10 SEO mànager, 27 periodistes esportius i 18 per al mateix lloc però amb coneixement en anglès, tres analistes de xarxes socials, quatre meteoròlegs, nou assessors lingüístics i sis grafistes.

Així mateix, inclou set llocs de realitzador, 12 d'ajudant de realització, 30 operadors de càmera i muntadors, 25 llocs de treball per a operadors de so i control i quatre per a treballs en il·luminació, entre altres.

Aquesta proposta de plantilla de 469 empleats haurà d'obtenir el vistiplau de la direcció general de Pressupostos i el de la del Sector Públic. Així mateix, ara s'inicia la negociació amb els sindicats del sector públic.