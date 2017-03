La CVMC inicia la contractació dels primers treballadors i manté l'aposta per À.

El consell rector va aprovar ahir dijous la contractació dels primers treballadors de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). La plantilla es cobrirà amb una borsa de treball temporal fins a les futures proves selectives.

En total es contractarà a 62 persones, majoritàriament personal de recursos humans, gestió econòmica, assessorament jurídic i contractació. També s'ha inclòs un grup de personal tècnic i d'assistència per a cobrir necessitats urgents de la futura Societat de Mitjans de Comunicació, grup que passarà després a formar part de la plantilla temporal d'aquesta societat, que encara està en tràmit de constitució.

Endavant amb el nom À. / à.

El consell rector també va decidir que les empreses de publicitat finalistes en el procés de selecció del nom de la televisió i ràdio públiques continuen amb el desenvolupament del nom À. / à.

La directora general de la futura Societat de Mitjans, Empar Marco, va assistir al final de la reunió per informar del full de ruta que s'ha marcat per a les pròximes setmanes i compartir algunes reflexions sobre el model d'empresa en què es treballa. En aquest sentit, Marco va enumerar les inversions tecnològiques urgents que cal fer i els estudis que s'han iniciat per ubicar la redacció única a Burjassot. També s'estudia la ubicació de la ràdio en el centre de producció i es treballa en l'elaboració de la plantilla de la societat.