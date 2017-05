Consum creu que una Catalunya independent obligaria a crear una operativa diferenciada

El director general de la cooperativa valenciana de supermercats Consum, Juan Luís Durich, ha assenyalat que amb una Catalunya independent l'operativa empresarial seria "infinitament més complicada" però que no preveu que aquest escenari es produeixi. Durich ha fet aquesta valoració a preguntes dels mitjans durant la roda de premsa de presentació de resultats i preguntat sobre si la companyia, que té forta implantació a Catalunya, variaria aquesta estratègia si el procés sobiranista avança. El responsable de Consum ha valorat aquesta qüestió "des de l'òptica empresarial i social" i ha indicat que els treballadors que la companyia té a Catalunya també són socis de l'organització cooperativa empresarial.

"Carrefour és francesa i treballa a Espanya, quins problemes té?" ha dit Durich, que ha indicat que una Catalunya independent obligaria a fer "una operativa paral·lela per atendre a les particularitats que es puguin produir". El director general ha dit que aquesta operativa seria "infinitament més complicada, amb problemes de coordinació, d'impostos... " però ha afegit que des del seu punt de vista, aquest escenari "no el preveiem, no acabarà produint-se". Amb tot, ha remarcat que la solució a les aspiracions sobiranistes "no passa ni per Consum ni per València, sinó pel govern central".

La cooperativa valenciana compta amb un total de 680 establiments, 436 propis i 244 Charter i es manté en el sisè lloc del rànquing estatal d'empreses de distribució. Catalunya representa el segon mercat, després del País Valencià, per a la companyia, que té 178 supermercats en territori català, entre Consums i franquícies Charter, amb 2.700 treballadors (un 21% de la plantilla).

De cara al 2017 Consum preveu obrir 12 nous establiments a Catalunya. La companyia disposa de dues plataformes logístiques a l'àrea metropolitana de Barcelona, una de mercaderies generals a la Zona Franca amb 92.000 metres quadrats i una altra al Prat, amb 13.500 metres quadrats.

Entre els plans a curt termini de Consum es troba la implantació de la compra a través d'Internet per a Barcelona, un nou sistema que recentment ha estrenat a València i Alacant.