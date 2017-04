Crisi majúscula al PP de la província de València per l'elecció del nou president

La Junta Directiva Provincial del PP de València ha rebutjat aquest dimecres la proposta de Comitè Organitzador del Congrés (COC) presentada pel president de la formació i candidat a la reelecció, Vicente Betoret, un fet que obliga a convocar una nova junta en els pròxims dies per a votar altra vegada i posar data al congrés provincial. A més de l'actual president, també optaran al càrrec Mari Carmen Contelles i María José Penadés.

En la junta, que ha transcorregut amb gran tensió davant les discrepàncies entre els partidaris de Betoret i Contelles, qui és portaveu popular en la Diputació de València, la proposta de l'actual president del PP provincial ha estat tombada per 147 vots en contra enfront de 123 a favor i 7 abstencions. Després de la votació, Betoret ha afirmat que "els partits trencats no guanyen eleccions" i ha assegurat que mai defensarà "subterfugis per a fer de la intriga la bandera". "No em trobareu defensant la ruptura, sinó propostes constructives per a fer més fort aquest partit", ha subratllat després de perdre la votació, en la qual han participat més de 250 membres dels 450 que composen la junta.

Les principals discrepàncies durant la reunió s'han produït quan Contelles ha proposat una alternativa al COC presentat per Betoret, que no s'ha votat per la negativa de la secretaria general del partit, que ostenta Vicente Ferrer. Aquest ha refusat votar la proposta de Contelles i només ha permès votar la plantejada per Betoret "perquè la popular havia presentat la seva proposta de COC amb menys de 24 hores d'antelació", requisit que consta en els estatuts.

Interpretació partidària

Tot i la decisió de Ferrer, el responsable del Comitè de Drets i Garanties, Jorge Carbó, s'ha manifestat favorable a què es tingués en compte la iniciativa de Contelles, el que Betoret ha considerat una interpretació "partidària" dels estatuts. Finalment, i en contra de l'opinió dels partidaris de Contelles -a qui no s'ha donat la paraula en el transcurs de la reunió-, únicament s'ha votat la proposta de COC plantejada per Betoret, que ha estat rebutjada, el que obliga a convocar una nova junta en la qual Contelles sí podrà plantejar la seva proposta.

Tensió a la votació

Els partidaris de Contelles han llançat crits de "tongo" i "topinada" en el transcurs de la votació del COC, que s'ha perllongat durant més de dues hores, ja que alguns dels membres de la junta -com diversos diputats autonòmics o alcaldes- no constaven en el cens, pel que des de la secretaria general no els permetien votar. No obstant això, abans de la matinada s'ha tancat la votació i s'ha realitzat el recompte de vots.

Reunió a Madrid sense acord

Precisament ahir dimecres, i abans de la junta provincial, el coordinador general del PP i responsable d'Organització, Fernando Martínez-Maillo, es va reunir a la seu nacional del partit a Madrid amb Betoret i Contelles, qui té el suport d'Isabel Bonig, amb la intenció d'emplaçar-los a buscar una llista de consens.

No obstant això, la trobada –a la qual també va assistir la secretària general del Partit Popular del País Valencià, Eva Ortiz, i el coordinador d'Organització del PP, Juan Carlos Vera, es va tancar sense cap acord.

Contelles, la candidata de Bonig

Des de la direcció estatal no han ocultat la seva preocupació per aquesta divisió interna, sobretot quan, ni tan sols s'aconsegueix arribar a un acord amb la comissió organitzadora del conclave. Tot i això, confien que es recondueixi aquesta situació perquè aquests problemes interns poden tenir repercussions electorals en el futur.