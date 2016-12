Enjogassa't, una apli per aprendre valencià jugant

Aprendre valencià jugant. Aquest és el principal objectiu d' Enjogassa't, una aplicació interactiva que ha llançat la Diputació de València amb la finalitat de que els seus usuaris "es diverteixin i gaudeixin aprenent" la llengua autòctona.

La vicepresidenta de la corporació provincial, Maria Josep Amig;, el diputat de Cultura, Xavier Rius, i la responsable de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà, han presentat aquest dimarts la primera fase del joc Enjogassa't. Es tracta d'una aplicació 'on line', accessible a través de la web i pensada per utilitzar-la a través de dispositius com tauletes, ordinadors i telèfons mòbils.

Maria Josep Amigó ha reivindicat la necessitat d' apostar "per la presència del valencià en l'administració i impulsar iniciatives que traspassin aquests murs i facin possible que la llengua sigui utilitzada per comunicar-se en els diferents àmbits socials d'interacció".

En una línia molt similar s'ha manifestat el diputat de Cultura, Xavier Rius, que ha recordat que un dels eixos de treball marcats pel nou equip de la Diputació radica "en la normalització de l'ús del valencià com a llengua de prestigi", que permeti "recuperar la dignitat i el nivell d'ús del valencià en els diferents àmbits comunicatius". En aquest sentit, ha explicat que Enjogassa't és el resultat d'una idea inicial que perseguia "millorar el coneixement del valencià i transitar pel món didàctic de la nostra llengua", ha incidit.

L'apli, que ha comptat amb el disseny i creació de l'empresa Marinva, treballa a partir de la combinació de 2.000 qüestions i diferents situacions comunicatives útils, que tripliquen les possibilitats de resposta i exercicis pràctics. Per poder fer ús de la plataforma només es requereix registrar-se i disposar de connexió a internet, sense necessitat de descarregar cap tipus d'aplicació ni programari alternatiu.

Enjogassa't compta inicialment amb tres illes didàctiques que es corresponen amb les comarques dels Ports, la Safor i la Marina, representants de tres varietats dialectals diferents.

Cadascun d'aquests mons disposa de tres nivells de dificultat. Arrancalèxic permet treballar el vocabulari i introduir dubtes ortogràfics. Bufaccents presenta qüestions relatives a l'ortografia, el lèxic i el vocabulari. Mentre que el nivell de més dificultat el representa Tombaerrors, centrat en la gramàtica, però amb incursions en el terreny de l'ortografia, el lèxic i el vocabulari. Cadascun dels nivells disposa, al seu torn, de tres subnivells de dificultat dirigits a temes basats en diferents situacions comunicatives i obviant qualsevol tipus d'etiqueta gramatical.

"Un factor clau en l'aprenentatge és la diversió, la passió, aprendre sense ser conscient d'això", ha explicat la responsable de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà. En relació amb la nova aplicació didàctica, Cerdà també ha apuntat que es tracta "d'un programa pioner, pensat per jugar en l'àmbit privat, però també amb la intenció d'afavorir la creació de comunitats d'aprenentatge a partir de versions tecnològiques molt bàsiques per evitar excloure a ningú".