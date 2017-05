Expedient disciplinari per un tuit de Rodalies València que va acusar de "pancatalanista" el conseller Marzà

El govern espanyol ha iniciat i tramitat un expedient disciplinari després que el compte oficial de Renfe Rodalies València piulés el febrer passat que el decret de plurilingüisme del govern valencià és una norma "dissenyada pel caprici d'Escola Valenciana, de la qual és membre distingit el pancatalanista senyor Marzà". Així ho ha comunicat el govern espanyol a través d'una resposta parlamentària formulada davant preguntes de Compromís al Senat. Des de la coalició critiquen que s'oculti la persona que va fer el tuit i no s'expliqui quines són les mesures preses.

La piulada va ser publicada al compte oficial de Rodalies Renfe València en resposta a una informació del diari 'Las Provincias', i va ser rectificada posteriorment amb la frase "Renfe lamenta el tuit emès avui per error en aquest compte, no comparteix aquesta opinió, demana disculpes i prendrà mesures perquè no es repeteixi". Compromís ha anunciat que ha demanat còpia dels expedients informatius i disciplinaris, així com de les sancions.

El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar al govern espanyol una bateria de preguntes després de conèixer que s'havia utilitzat el compte oficial de Renfe Rodalies València a Twitter per "atacar" el conseller d'Educació de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà.

540x306 Imatge del tuit publicat per Rodalies València / ACN Imatge del tuit publicat per Rodalies València / ACN

Compromís vol conèixer el nom de l'autor

En un principi, des de la coalició van sol·licitar documentació perquè s'aportés el nom del responsable o responsables d'una piulada que es va efectuar en horari d'oficina. En una nova sèrie de preguntes, Mulet va demanar informació sobre l'autoria del 'tuit', si aquest va ser publicat per "algun membre exaltat de la noves generacions del PP", quines mesures disciplinàries s'han pres contra l'autor, quines sancions s'han imposat, quines proves selectives o psicotècniques ha passat la persona que gestiona les xarxes de Rodalies València, "si va entrar solament per tenir el carnet del PP" i si es prendran mesures legals per la possible usurpació del compte oficial.

En opinió del senador valencià, el govern espanyol "empara el responsable d'aquesta acció, no en facilita el nom ni explica el resultat de l'expedient disciplinari". Mulet considera que es tracta "d'un fet gravíssim, de com el govern guarda silenci i no dona complides explicacions”, i ha anunciat que ha sol·licitat còpia dels expedients informatius, disciplinaris i de les sancions.

Resposta del govern espanyol



En resposta, el govern espanyol informa que l'objectiu principal del servei de Twitter a València és informar sobre incidències, afectacions del servei i comunicació de campanyes comercials i que, per això, es van seleccionar professionals del col·lectiu d'intervenció, ja que es tracta de personal amb gran experiència comercial i un total coneixement de les línies de Rodalies.



Així mateix, s'informa que aquest personal va rebre formació específica, així com col·laboració directa del departament de Gestió de Xarxes Socials de Renfe Viatgers i assessorament de la Delegació de Comunicació, Marca i Publicitat.

El govern espanyol assenyala que el servei gaudeix de molta acceptació i afegeix que en el darrer mes s'hi han registrat uns 2.500 seguidors, hi ha hagut més de 17.100 visites i més de 750 tuits.