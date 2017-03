Sanitat supervisarà totes les decisions de l'Hospital de la Ribera fins a revertir la concessió d'ací a un any

Qualsevol decisió de Ribera Salut en el seu últim any com a empresa concessionària de la gestió de l'Hospital de la Ribera haurà de ser autoritzada per Sanitat. Així ho estableix la normativa de reversió de la conselleria, i de la qual ha estat informada l'empresa que dirigeix l'hospital ubicat a Alzira (Ribera Alta).

El departament que encapçala la consellera Carmen Montón va remetre ahir a la Unió Temporal d'Empreses Ribera Salut un document que inclou aquestes normes i en el qual s'assenyala que aquesta "intervenció" en la presa de decisions es produirà a partir del pròxim dissabte, just un any abans de la data en la qual venç la concessió administrativa, l'1 d'abril de 2018.

En la comunicació remesa al director general de Recursos Humans de Ribera Salut, Justo Herrera, es subratlla que aquestes normes són de "caràcter vinculant" per a la concessionària, i que el seu incompliment "desplegarà les facultats de policia que la normativa atribueix a l'òrgan de contractació".

Segons han explicat des de la conselleria de Sanitat, aquestes normes persegueixen que quan finalitzi el contracte de Ribera Salut, la reversió del servei de la gestió privada a l'àmbit públic es dugui a terme "sense cap impacte en la prestació assistencial que pugui perjudicar els pacients".

Cinc hospitals de gestió privada

A banda de l'Hospital de la Ribera, al País Valencià hi ha quatre hospitals més que apliquen la gestió privada com són els centres hospitalaris de Torrevella (Baix Segura), Manises (Horta Sud), Elx (Baix Vinalopó) i Dénia (Marina Alta).