La policia identifica la vicepresidenta de la Diputació de València per parlar en valencià

La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha denunciat a través del seu perfil de Facebook que agents de la Policia Nacional li han demanat aquest matí que s’identifiqués per expressar-se en valencià quan participava en un acte per reclamar més inversions al País Valencià amb motiu de la celebració dels actes entorn del 25 d'abril, Dia de les Corts Valencianes.

Segons Amigó, els agents se li han acostat perquè desitjaven conèixer quins eren els responsables de la concentració. La vicepresidenta els ha informat que es tractava d'un acte convocat per la presidència de les Corts. "M'han convidat, per dir-ho d'una manera subtil, a parlar en castellà, cosa a què jo m'he negat, ja que això suposa una vulneració dels nostres drets com a valencianoparlants", ha dit Amigó. Aquesta resposta, i segons la versió expressada per la vicepresidenta, ha propiciat que els agents li demanaren que s’identifiqués mitjançant el seu DNI, les dades del qual han anotat.

Un procediment "habitual"

Des de la Diputació de València han assegurat que en converses posteriors a l'incident, des de la delegació del govern els han explicat que els agents "simplement" han identificat el responsable de la concentració per si s'estava produint alguna irregularitat administrativa, "un procediment habitual quan hi ha protestes o manifestacions davant d'edificis públics".

Maria Josep Amigó ha assegurat que fets com el d'avui demostren que "queda molt per fer". "Això m'enfada però em dona forces per a seguir lluitant", ha reblat.