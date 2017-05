ERC engega aquest divendres la seva campanya per al referèndum

ERC se suma a partir d'aquest divendres a la campanya del referèndum. Els republicans faran una simbòlica enganxada de cartells a prop de la seva seu nacional un cop hagi acabat l'acte central del Pacte Nacional pel Referèndum. Per dissabte està previst el primer acte al barri del Poblenou amb la presència del president del partit (i màxim responsable de l'organització del referèndum), Oriol Junqueras, i del líder del grup municipal a Barcelona, Alfred Bosch.

Els republicans van reservar un milió d'euros del pressupost per impulsar la campanya pel 'sí'. Inicialment havien previst sumar-se directament a la campanya unitària, en la qual haurien d'estar representats els partits i les entitats independentistes, però finalment l'executiva republicana ha pres la decisió de començar amb una campanya en solitari, tal com han fet ja el PDECat i Demòcrates, entre d'altres.

Tot i que formalment la campanya pel sí comença aquest divendres, ERC fa mesos que organitza actes arreu del territori amb la independència com a nexe d'unió. La campanya 'La República que Farem' quedarà ara superada per una de més específica sobre els avantatges de votar sí en el referèndum que el Govern s'ha compromès a convocar el proper mes de setembre. El passat 5 de març, Esquerra ja va reunir diversos milers de persones al Fòrum en un multitudinari acte sobre la consulta i la intenció del partit és continuar organitzant xerrades i mítings des d'ara fins al setembre.

La presentació de la campanya que finalment comença aquest divendres s'havia d'haver fet el passat 4 de maig, però el partit la va ajornar unes setmanes. La coincidència amb l'acte central del P acte Nacional pel Referèndum fa que l'enganxada de cartells a la cruïlla entre l'Avinguda Roma i el carrer de Calàbria de Barcelona no comenci fins a les 21.30h. Els republicans han preferit no fer públic encara el material que faran servir, però fonts del partit asseguren que n o es limitarà a demanar el sí a la independència, sinó que aportarà arguments per convèncer els indecisos.