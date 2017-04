ETA entrega la llista de dotze dipòsits d'armes

ETA ha entregat a la policia francesa la llista de dotze amagatalls d'armes repartits pel sud-oest de França, segons informen aquest dissabte mitjans francesos. Aquesta dotzena de magatzems d'armes i explosius representaria, segons aquestes mateixes fonts, el que queda de l'arsenal del grup terrorista. Tot i així, fonts de la lluita antiterrorista consultades per EFE no descarten que hi pugui haver més dipòsits d'armaments .

En una compareixença pública a Baiona, el líder de la Comissió Internacional de Verificació (CIV), Ram Mannikalingam, ha confirmat la rebuda de la informació i ha explicat que el llistat dels magatzems s'ha portat "immediatament" a les autoritats franceses. Mannikalingam considera que l'entrega dels dotze magatzems constitueixen "el desarmament d'ETA".

El líder de la CIV ha definit d'"històric" el moment: "estem desarmant el darrer grup armat autòcton d'Europa, el més permanent", ha explicat. En la declaració oficial en anglès i castellà de la comissió s'assegura que l'organisme ha pogut verificar en els últims sis anys -vetlla per a la fi d'ETA des de 2011- que l'organització terrorista "ha satisfet el seu compromís d'acabar amb l'acció armada".