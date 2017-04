Aguirre plega (per tercer cop) per "no haver vigilat Ignacio González"

Esperanza Aguirre ha comunicat al PP la seva dimissió com a portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, segons ha informat ella mateixa en una roda de premsa aquest dilluns a la tarda, per "no haver vigilat tot el que hauria d'haver vigilat". La incògnita planava sobre ella des que la setmana passada la Guàrdia Civil va detenir a qui va ser la seva mà dreta al govern de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, pel qual ella se sent "enganyada i estafada". Aquest mateix dilluns, la direcció estatal del PP havia deixat la decisió en les seves mans.

"Assumeixo la meva responsabilitat per no haver vigilat Ignacio González", ha dit Aguirre en una breu compareixença de premsa a la seu del consistori del carrer Mayor, en la qual no ha acceptat preguntes. A més, ha afegit que "la corrupció s'ha convertit en un problema central de la política espanyola".

Tercera dimissió

És el tercer cop que Aguirre plega dels seus càrrecs. Al setembre del 2012 va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid per "motius personals i de salut", i el 2016 ho va fer de la presidència del PP madrileny per la seva responsabilitat "'in vigilando'" dels escàndols de la trama Púnica que van esquitxar un bon nombre dels seus càrrecs de confiança, una explicació similar a la que ha brandat en aquesta ocasió.

Des de dimecres passat, la fiscalia anticorrupció ha efectuat una dotzena de detencions vinculades a un presumpte cas de corrupció en l'empresa d'aigües públiques de la Comunitat. L'escàndol ha esquitxat a diversos dels alts càrrecs d'Aguirre durant la seva època com a presidenta madrilenya. La detenció més significativa va ser la d'Ignacio González, el seu successor quan ella va abandonar la presidència de la Comunitat de Madrid. Quan se li va preguntar per ell la setmana passada, Aguirre es va emocionar i es va mostrar molt "commocionada".

Génova respira

La dimissió d'Aguirre era esperada per la direcció del PP nacional, tot i que han evitat demanar-li públicament que ho faci. Amb el moviment, Mariano Rajoy , que es troba de viatge oficial al Brasil, té un cap de turc per l'operació Lezo, i a més es treu de sobre un personatge incòmode, que havia encarnat fins a última hora un esllanguit sector crític.

La que va ser presidenta de la comunitat de Madrid va iniciar la seva carrera política a principis dels anys 80, com a membre del partit Unió Liberal, amb el qual va arribar a ser regidora a l'Ajuntament de la capital espanyola. El 1986 va acabar entrant a Alianza Popular, partit amb el qual va desenvolupar la resta de la seva carrera política. Amb la victòria de José María Aznar a les eleccions generals, el 1996, la lideressa va ser nomenada ministre d'Educació, Cultura i Esports, un càrrec que va ocupar tres anys. Posteriorment, va convertir-se en la primera dona en presidir el Senat.

El seu pas per la presidència de la Comunitat de Madrid es va iniciar amb polèmica, perquè el govern de coalició d'esquerres que volia formar el PSOE de Rafael Simancas amb Izquierda Unida no es va materialitzar pel 'tamayazo', la fuga de dos diputats socialistes trànsfugues, fet que va obligar a repetir els comicis autonòmics, que se salden amb una majoria absoluta d'Aguirre. La líder del PP madrileny va sumar dues majories absolutes més, fins a la seva dimissió, el 2012, quan va nomenar González successor a la presidència de la Comunitat de Madrid. La seva tornada a la política la va fer a les eleccions del 2015 a l'Ajuntament de la capital marilenya, que va guanyar sense majoria absoluta. El pacte entre el PSOE i Ahora Madrid que va fer alcaldessa Manuela Carmena la van deixar sense el bastó de batlle, però va mantenir el càrrec de regidora fins avui.

Reaccions

La líder del PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha assenyalat que la dimissió "arriba tard" i que "el temps ens ha donat la raó als socialistes". Segons ella, era "evident" que Aguirre no podia ser alcaldessa de Madrid (ells van decidir donar suport a Manuela Carmena), i ha demanat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que s'uneixi a ells en la investigació de les corrupteles al govern autonòmic.

Des de Ciutadans, la portaveu a l'Ajuntament, Begoña Villacís, ha asseverat que entenen que "s'enganyen els qui pensin que aquest és el cas Aguirre", perquè "és el cas PP: un partit disposat a sacrificar peons i reines buscant la seva pròpia supervivència".