La Fiscalia vol una altra querella contra Forcadell

La Fiscalia es planteja ara una altra querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i part de la Mesa del Parlament. Així ho publica avui el diari La Vanguardia, que explica que el ministeri públic vol ara investigar Forcadell i els membres de Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot de la Mesa per haver permès el debat i votació de la resolució del referèndum del debat de política general del 6 d'octubre.

La majoria de la coalició independentista, els comuns i Forcadell van permetre la tramitació de nou pla dels independentistes que passa per la construcció d'un marc legal pel referèndum i la seva convocatòria com a màxim a la tardor d'enguany. Els investigats, en aquest cas, serien Lluís Maria Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet (Junts pel Sí), a més de Joan Josep Nuet per Catalunya Sí que es Pot.

Llegeix el full de ruta aprovat per Junts pel Sí i la CUPEl ministeri públic considera que la presidenta de la cambra i els membres de la Mesa coneixien les resolucions del Tribunal Constitucional contra el pla d'independència i l'exercici del dret d'autodeterminació i que, no obstant això, no van impedir la tramitació de la resolució del referèndum de Junts pel Sí i la CUP.