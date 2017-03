El Govern destina un equip d’alts càrrecs a preparar el referèndum

"Ho tenim tot a punt per tramitar el referèndum”. Ho deia diumenge passat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en l’entrevista a l’ARA. La feina per tenir-ho tot a punt l’ha estat fent l’equip de coordinació de la consulta, organitzat dins de la Generalitat. Segons han confirmat diverses fonts consultades per aquest diari, el Govern ha constituït un òrgan informal que reuneix de forma periòdica els secretaris generals de les conselleries directament vinculades amb el referèndum, a més d’altres alts càrrecs del Govern que assumiran una responsabilitat directa en el procés referendari.

Ells són els que preparen la documentació necessària, valoren imprevistos i pensen en l’endemà del referèndum. Són els que porten el ritme dels preparatius, amb l’avantatge de ser l’enllaç entre la direcció política i els tècnics de cada departament de la Generalitat. L’objectiu de les reunions és coordinar les tasques necessàries per preparar la votació. Segons les fonts consultades, les trobades van començar a l’octubre però s’han intensificat a partir del febrer. Ara, un cop aprovats els pressupostos, assumeixen que les reunions s’acceleraran.

Les fonts consultades afirmen que ja hi ha un esquema de contractacions a punt de sortir del forn tan bon punt el consell executiu ho autoritzi. Encara amb serrells tècnics per tancar, el debat se centra ara en dues qüestions principals: la primera, qui assumeix la responsabilitat; i la segona, quina via s’escull per licitar els contractes.

Pel que fa a la responsabilitat, encara no hi ha consens intern al Govern. El dubte és si s’exposa individualment els consellers i secretaris generals encarregats de l’organització o si s’assumeix que la responsabilitat és compartida. A més, no tots els alts càrrecs estan convençuts a hores d’ara que licitar a través d’un acord de Govern sigui la millor opció. Ara bé, el dubte es resoldrà aviat, perquè les licitacions es multiplicaran les pròximes setmanes.

La responsabilitat col·lectiva

En aquest punt és clau l’esmena a la llei d’acompanyament dels pressupostos que Junts pel Sí va presentar a última hora. En aquesta norma, aprovada dimecres passat al Parlament, s’estableix que el Govern “pot actuar com a òrgan de contractació” en el seu conjunt quan es tracti de “grans projectes estratègics de caràcter horitzontal i d’especial transcendència”. És a dir, l’executiu pot iniciar contractacions per mitjà d’un acord de Govern per assumir conjuntament la responsabilitat, igual que es farà, tal com va afirmar Junqueras, en la convocatòria de la votació. Les decisions col·legiades han de passar abans pel consell tècnic, l’òrgan que reuneix els secretaris generals i que despatxa les qüestions que el consell executiu té cada dimarts sobre la taula. Aquest ens és ordinari i forma part de la dinàmica de l’administració. La seva feina no es barreja amb la del grup que prepara el referèndum.

Pel que fa al tipus de contractacions, segons fonts governamentals, hi haurà contractes que passaran pel consell executiu, d’altres que es tramitaran pels òrgans de contractació de les conselleries i fins i tot s’ha proposat que els treballadors de la Generalitat assumeixin una part de la feina que habitualment s’externalitza a les empreses. Sigui com sigui, fins a l’aprovació de la llei de desconnexió les licitacions no parlaran de referèndum i totes s’emmarcaran en unes possibles eleccions (o una consulta no referendària) per cobrir-se les espatlles davant d’una eventual impugnació als tribunals. El mateix Junqueras va explicar ahir a Catalunya Ràdio que el procés referendari s’assemblaria al màxim a un procés electoral normal. Malgrat que el full de ruta marca que la llei de desconnexió ha d’emparar legalment el referèndum, abans de la convocatòria el Govern ha d’encaixar els preparatius en l’ordenament espanyol.

Sobres i paparetes

En aquest context, dimecres passat el Govern va licitar un acord marc per subministrar material electoral (sobres i paperetes) amb motiu d’unes hipotètiques eleccions al Parlament. Ho va fer el departament de Governació mentre a la cambra catalana s’aprovaven els pressupostos. Públicament, la justificació del Govern és que aquest contracte hauria de servir per cobrir les necessitats d’unes eleccions sobrevingudes al Parlament. Segons van explicar fonts de l’executiu a l’ARA, es tracta del primer contracte que es podrà fer servir per al referèndum. L’acord marc es divideix en quatre lots: un per als sobres electorals, un altre per a les paperetes, un tercer per als manuals d’instruccions per als membres de les meses electorals i un per als impresos electorals. Les empreses que es vulguin presentar a aquesta licitació tenen fins al 3 de maig per fer-ho. El valor estimat del contracte és de gairebé 900.000 euros i té una durada de quatre anys.

L’avantatge d’aquesta contractació, diferent d’una licitació ordinària, és que es tracta d’un concurs per homologar un grup reduït d’empreses que el Govern pot activar en el moment que sigui necessari, sense haver de fer un concurs específic. D’aquesta manera, segons els experts consultats, podrà encarregar a les empreses lots de sobres i paperetes de manera més ràpida i eficient quan li convingui.

A més, l’executiu també té marge per canviar l’encàrrec: segons el plec de clàusules administratives, el material electoral “queda subordinat a les necessitats del departament de Governació”, que, en aquests moments, “no pot definir amb exactitud el moment de celebrar aquest acord marc”. És a dir, l’executiu pot decidir que les empreses destinin el material per fer alguna cosa diferent a unes eleccions. En tot cas, les fonts consultades apunten a la possibilitat que el Govern liciti un altre contracte sobre material electoral per si hi ha traves en la primera licitació.

L’empara legal de la consulta

Si la intenció és celebrar el referèndum entre “finals d’estiu i principis de tardor”, com va dir el president Carles Puigdemont, els concursos per contractar les empreses que hi donaran suport tècnic i logístic s’haurien d’obrir com a molt tard al maig. “Les licitacions començaran a arribar a partir d’ara”, asseguren fonts de l’executiu.

Segons fonts parlamentàries, la convocatòria oficial del referèndum -està previst que la data es faci pública els pròxims mesos, un cop acabi la tasca del Pacte pel Referèndum- es produirà immediatament després d’aprovar la llei de desconnexió al Parlament, quan el Govern preveu que s’iniciarà realment el xoc amb l’Estat. Segons la tesi de Junts pel Sí, la llei ha d’incorporar, per exemple, l’administració electoral i la regulació per poder convocar la votació. Si guanya el sí, el Govern pretén implementar el resultat i treballar perquè Catalunya esdevingui un estat independent, malgrat la previsible oposició d’Espanya. L’equip de coordinació del referèndum ja treballa perquè totes les eventualitats estiguin previstes.