El Govern rebutja acollir refugiats sense l'autorització de l'Estat: "Seria enormement irresponsable"

Primeres reaccions polítiques a la massiva manifestació d'aquest dissabte a Barcelona a favor de l'acollida de refugiats. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha rebutjat que la Generalitat aculli persones refugiades sense comptar amb l'autorització del govern espanyol perquè "no seria seriós i seria enormement irresponsable", segons ha justificat.

Segons ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, Munté ha respost així a les reclamacions d'alguns manifestants de desobeir l'Estat i tirar pel dret per atendre les persones que busquen asil a Europa. "Cal assegurar que els refugiats tinguin totes les garanties i tots els seus drets intactes", ha argumentat.

Munté ha explicat que el Govern contempla "tots els escenaris" i, per tant, també els "riscos" que s'han d'assumir, i ha rebutjat prendre qualsevol mesura que pugui posar en risc els drets i la situació legal dels refugiats. Per això, ha centrat les seves crítiques en el fet d'haver deixat de rebre recursos per atendre els refugiats i ha recordat que la Generalitat no disposa de competències per donar la condició d'asil, perquè és una potestat estatal. "Tan de bo no fos així", ha afirmat.

Així, ha instat a seguir pressionant el govern espanyol i les institucions europees perquè Catalunya pugui acollir persones que fugen de la guerra i de la misèria. "No ens espolsem les responsabilitats, al contrari, en volem tenir més", ha afirmat.

Romeva: "No és la Generalitat, sinó Catalunya com a país"

Per la seva banda, el conseller d'Afers Estrangers i Relacions Institucionals, Raül Romeva, ha assegurat que la manifestació ha evidenciat que "no és la Generalitat, sinó Catalunya com a país" qui està preparada per acollir refugiats. Des de Rac1, ha reclamat que els passos que es facin per garantir una millor acollida dels refugiats es mantinguin si hi ha canvis de govern.

Romeva també ha denunciat que aquells qui relacionen l'arribada de refugiats amb la delinqüència estan generant "un marc mental fals" i ha contraposat les actituds xenòfobes d'alguns punts d'Europa amb el fet que a Catalunya s'hagi pogut "combatre" aquest discurs de la por.