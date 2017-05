Joan Ignasi Elena: “Ara hi ha més gent a favor del referèndum a Espanya tot i el bloqueig polític”

Joan Ignasi Elena va assumir la coordinació del Pacte Nacional pel Referèndum amb un objectiu clar: “Posar llum” al suport de la consulta a Catalunya, que està convençut que és majoritari. Ara que el Pacte presentarà la feina feta el 19 de maig i encara la recta final de la seva tasca, no es mulla sobre el futur de la plataforma: ho decidiran les entitats que en formen part, assegura.

En què consistirà l’acte del 19 del Pacte pel Referèndum?

Intentarem que sigui un reflex de la transversalitat que dona suport al Pacte a través de l’empoderament de les entitats i de la reivindicació del referèndum. Serà una mostra que la consulta és una voluntat majoritària del poble de Catalunya i no una dèria d’uns quants polítics.

Hi haurà presència internacional?

Sí, hi haurà persones de rellevància però encara ho estem tancant.

Poc protagonisme dels polítics?

Volem que sigui un acte cívic i ciutadà. És un acte d’un país que vol votar i que vol dir-ho al món i a Espanya. Que volem votar perquè som nació i som sobirans i, per tant, tenim el dret a decidir el nostre futur col·lectiu.

Hi haurà representants del Barça?

No ho sé, però l’adhesió del Barça és molt important perquè és un equip amb una transcendència extraordinària arreu del món. I la seva adhesió explica la diversitat de la reivindicació del referèndum. Si això no fos així, ni el Barça ni tantes entitats que no són polítiques s’hi haurien adherit. El referèndum és una reivindicació que transcendeix la política, que passa a l’esfera social. Això fa que entitats sindicals, empresarials i esportives hi donin suport i que ho facin pacíficament. Sense contrarietat interna.

¿Han actualitzat la xifra de 400.000 firmes fins a Sant Jordi?

El dia 19 direm la xifra total, però cal remarcar que recollir en dos mesos tantes firmes és molt important. El fet que una causa política sigui un eix central de la diada de Sant Jordi, de la Fira de la Terra, del Dia del Treballador, de la immensa majoria d’advocats, dels pagesos, de les entitats empresarials [...]. És molt significatiu de la realitat que estem vivint, el clam és molt evident.

¿I després de l’acte del dia 19 què passarà? ¿S’entregaran les firmes a les institucions?

La feina feta s’entregarà al Pacte, que decidirà què s’ha de fer. Igual com passarà amb el seu futur.

¿Hi ha la por, però, que el Pacte se senti instrumentalitzat pel Govern per escenificar el final de la via pactada i activar la unilateral?

El Pacte és un patrimoni de tots, i parla alt i clar d’un desig de votar, i estic segur que ningú l’instrumentalitzarà. Durant aquests sis mesos no he tingut aquest sentiment, sinó que he tingut un sentiment de compromís de les institucions i dels partits polítics. Tots tenen molt clar quin és el sentit del Pacte, el que l’uneix [el referèndum pactat]. Després tothom farà el que cregui. És evident que hi ha diferències, però el que ens uneix és molt gros.

Després de l’experiència del Pacte, ¿creu que la via pactada està més tancada?

Ara hi ha una actitud de més gent a favor del referèndum a Espanya que abans, però, alhora, hi ha uns partits que decideixen amagar la realitat. És un error polític gravíssim. Hem demanat reunions i no han sigut acceptades [amb el PP i el PSOE]. És incomprensible que algú pugui dir-se responsable polític i no dialogar.

¿Com ha constatat que hi ha més suports al referèndum a Espanya?

El nombre de vots a les eleccions espanyoles a partits que donen suport al referèndum és igual o superior als vots del PP. Això és molta gent, però alhora hi ha un bloqueig institucional del PP, el PSOE i Ciutadans.

I què en diu del paper del PSC?

El PSC va rebre el Pacte pel Referèndum i hi va dialogar. És diferent de l’actitud que va tenir el PSOE. El PSC té dret a opinar una cosa o una altra, però des del meu punt de vista no responen a la majoria del seu electorat. La prova d’això és que desenes de regidors i alcaldes estan votant l’adhesió al Pacte pel Referèndum. Primer, perquè s’ho creuen. I segon, perquè saben què pensen en relació al referèndum els seus electors. El PSC, en aquest sentit, comet un error.

¿Estaria disposat a assumir un càrrec polític en cas d’inhabilitació generalitzada de Govern i diputats?

Al Pacte hi soc perquè em crec molt això del referèndum. No em plantejava fer política, estava en la meva activitat d’advocat. No tinc cap plantejament més enllà. I estaria bé que l’Estat, a part d’inhabilitar, es dediqués a fer política.