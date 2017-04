Jordi Pujol Jr. declara davant del jutge per haver ocultat 30 milions mentre l'investigaven

Jordi Pujol Ferrusola compareix aquest dimarts al matí –estava previst començar a les 10, però s'ha ajornat a les 12– a l' Audiència Nacional per respondre a les revelacions dels últims informes de la UDEF, que apunten que va ocultar 30 milions d'euros des del 2012, quan se'l va començar a investigar. Les investigacions apunten que el primogènit de l'expresident català i la seva exdona Mercè Gironés des del 2012 segueixen "una estratègia insistent i continuada de despatrimonialització a Espanya" ocultant milions a l'estranger.

L'últim informe de la UDEF, que va transmetre a l'Audiència Nacional, també apunta que 9,4 milions provenien de " negocis jurídics inexistents" en forma de " préstecs ficticis a terceres persones". Segons la investigació, 12,3 milions més correspondrien a inversions no repatriades i pèrdues internacionals fictícies i, la resta, a plusvàlues no declarades. A banda de l'estratègia de negocis ficticis, els investigadors creuen que tant Pujol com Gironès van adquirir un " patrimoni immens a l'exterior" a través de diverses societats, invertit en negocis reals a l'estranger. Tot plegat, amb l'objectiu d'evitar el procediment judicial que instrueix el jutge José de la Mata.

La d'aquest dimarts és la tercera vegada que Pujol Ferrusola declara a l'Audiència. L'última va ser el febrer de 2016, quan el jutge li va imposar la prohibició de sortir d'Espanya després de 3 hores i mitja de compareixença a petició pròpia per parlar dels diners acumulats a Andorra i que la família atribueix a una herència. També li va retirar el passaport i li va imposar compareixences setmanals al jutjat. De la Mata afirmava que Jordi Pujol fill " va faltar clarament a la veritat" sobre la seva fortuna. Per aquella declaració el jutge ja li va retirar el passaport.