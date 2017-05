JxSí i la CUP tomben totes les compareixences i posen fi a la comissió d'investigació pel cas Santi Vidal

Les expectatives de la comissió d'investigació constituïda al Parlament arran de les afirmacions de Santi Vidal - on deia que el Govern gestionava les dades fiscals dels catalans- s'han esbaït de bon principi, quan el diputat de JxSí Bernat Solé ha anunciat que el seu grup retirava la seva proposta de pla de treball. Això vol dir que les seves peticions de compareixença, que incloïa la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, M.Àngels Barbarà, o els catedràtics Ferran Requejo, Jordi Matas Dalmases o Mercè Barceló, es retiraven de l'ordre del dia.

"L'objectiu de la comissió és fer la feina bruta a la fiscalia", ha subratllat Solé en el seu torn de paraula, que ha assegurat que el seu grup "no entrarà en aquest joc". Solé ha lamentat que es vulgui judicialitzar la política també des del Parlament i ha recordat que la fiscalia ja està estudiant querellar-se contra el Govern per la compra d'urnes.

De la seva banda, la CUP ja arribava a la sessió de la 'Comissió d'investigació sobre les actuacions del Govern per a preparar la secessió de Catalunya de la resta d'Espanya' sense cap proposta de compareixença, i s'ha limitat a votar en contra de tots els plans de treball de la resta de grups. També ho ha fet JxSí, de manera que els partits sobiranistes han vetat qualsevol compareixença a la comissió.

La diputada Gabriela Serra ha assenyalat que des del punt de vista de la formació anticapitalista, la comissió "no hauria d'existir". "No estem parlant d'una comissió per esclarir res, sinó de persecució política a les mocions aprovades pel Parlament", ha reblat Serra, que ha instat una vegada més als socis de Govern a fer un "trencar la legalitat espanyola". La diputada cupaire ha volgut recordar que la grup de treball es va constituir per l'acord de Cs, PSC i PP a la Junta de Portaveus i que la seva formació ja s'hi va oposar aleshores.

La resta de grups sí que havien presentat una llarga llista de noms i cognoms perquè donessin explicacions sobre la voluntat del Govern de celebrar un referèndum. El PSC i CSQP havien elaborat una proposta conjunta, on destacaven la consellera de la Presidència, Neus Munté; el director general de la Policia, Albert Batlle; el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, o el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, entre altres.

El pla de treball presentat per PP incloïa el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Oriol Junqueras; el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva; la consellera de Governació, Meritxell Borràs; l'exconseller de la presidència Francesc Homs, i els diputats de Junts pel Sí Jordi Orobitg i Germà Gordó. També el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián o el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Jordi Sànchez. Des dels populars, es demanava també documentació de la comptabilitat de les entitats sobiranistes, com ANC i Òmnium Cultural.

De la seva banda, Cs presentava una llista amb gairebé tots els consellers -Neus Munté, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Jordi Jané, Carles Mundó i Meritxell Ruiz- a més del secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana, i gran part dels alts càrrecs del Govern.

Un fet insòlit

Un cop finalitzades les votacions, el mateix president de la comissió, Jean Castel, ha constatat que, de manera "insòlita", el grup de treball moria en la seva primera reunió, a causa del veto a totes les compareixences i plans de treball proposats. Aquest és un fet que no havia passat mai en l'historial de de les 23 comissions d'investigacions constituïdes al Parlament des de 1980.

"Ha estat la més curta i la més efectiva: Santi Vidal deia la veritat", ha afirmat el portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, que ha assegurat que al seu partit l'"avergonyeix profundament" l'actitud del Govern "d'ocultar a tots els catalans" el que està fent.

De la seva banda, el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, ha fet saber a JxSí que s'ha "equivocat" amb el veto a totes les compareixences i ha equiparat la seva actuació amb la del PP al Congrés. "Avui només heu fet que donar armes a aquells que volen impedir el referèndum", ha remarcat Coscubiela, que ha interpel·lat directament als diputats de JxSí Bernat Solé i Lluis Guinó: "Heu deixat de ser interlocutors creïbles". El portaveu de la confluència d'esquerres ha lamentat que el Govern tiri "pedres a la teulada del referèndum" i s'hagi fet enrere de les seves pròpies propostes, a les quals estaven "disposats a votar-hi a favor". "No és això, companys, no és això", ha sentenciat.

La diputada del PSC Alícia Romero ha recordat que la comissió naixia perquè volia "saber què està fent" el Govern. "Voler saber és el més digne i el més just", ha considerat, després de retreure a JxSí que "ja els va bé que les coses es facin a les fosques". "Fa malpensar", ha subratllat. Per tot plegat, Romero ha assegurat que el seu grup deixa "en suspens" la seva participació a la comissió d'investigació per l'Operació Catalunya.

Alejandro Fernández, del PP, ha reblat que es tracta d'un "dia trist" per la cambra catalana. Al seu parer, s'han constatat les "amenaces i coaccions" als funcionaris que no acatessin la nova llei catalana, tal com -diuen- van pronunciar alguns membres del Govern. El portaveu dels populars al Parlament ha lamentat l'existència d'un "pacte de silenci entre el clan de la 'mare superior' i els revolucionaris de la CUP".

Després de la sessió d'aquest dimarts, la comissió d'investigació no queda tancada formalment i haurà de ser la Junta de Portaveus la que decideixi si la liquida. Alguns grups de l'oposició ja han assegurat que no té sentit que continuï si no hi ha plans de treball a debatre.

Els vetos a la comissió Pujol

Una de les comissions d'investigació més mediàtiques de la història del Parlament va ser la que va tenir lloc durant la passada legislatura per indagar en el frau i la corrupció política, que es va crear arran de la confessió de Pujol sobre la seva fortuna. La va presidir l'ex diputat de la CUP David Fernàndez i va estar a punt de dimitir quan els grups de CiU i el PSC volien vetar les compareixences de Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Daniel Osàcar, Fèlix Millet i Jordi Montull. Aleshores, ERC, ICV-EUiA, la CUP i Cs van recriminar a aquests dos grups que neguessin les declaracions d'aquestes quatre persones i, finalment, van reconsiderar la seva decisió.