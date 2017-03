L'Assemblea Nacional Andalusa també vol la seva república

Andalusia també vol la seva pròpia república. El president de l' Assemblea Nacional Andalusa, Pedro Ignacio Altimira, ha explicat aquest dissabte al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio que aquest moviment independentista vol crear un govern de la república el proper 4 de desembre, coincidint amb la Dia nacional d'Andalusia, com a banc de proves per a un futur Estat propi. "Farem un experiment social amb propostes de govern i de política econòmica perquè el poble comenci a entendre quina seria la diferència de viure en el nostre propi Estat", ha explicat.

Aquesta associació va néixer l'any 2000 com a coalició d'un reguitzell de partits nacionalistes com Liberación Andaluza, el Col·lectiu d'Unitat dels Treballadors-Bloc Andalús d'Esquerres o Andaluces por Andalucía per crear una referència per a l'independentisme andalús. "Volem una república independent fora d'Espanya", detalla Altimira, que afirma que Andalusia va néixer com a nació fa més de 3.500 anys i ha viscut èpoques d'esplendor com el Califat.

L'independentista andalús considera que Espanya "ha segrestat tots els símbols d'identitat andalusos" com ara el flamenc, i ha "colonitzat" la seva terra. Tot i així, Altimira assegura que ara el poble andalús començar recuperar la consciència que es va encendre el 1977 amb les manifestacions arreu d'Andalusia que reclamaven l'autogovern. Aquest col·lectiu reconeix que s'ha inspirat en l'Assemblea Nacional Catalana i vol reclamar un Estat propi al sud d'Europa. De fet, Altimira afirma que aquest clam ja va reunir 100.000 persones en una manifestació a Sevilla el passat 28 de febrer. Segons l'andalús, el proper repte és aconseguir "un milió de persones" el maig vinent.

"A Andalusia lluitem contra el govern espanyol i contra la pròpia Andalusia", ha criticat Altimira, que considera que les acusacions d'alguns polítics catalans sobre l'excés d'ajudes públiques als pagesos són certes. "El vot d'un andalús costa 420 euros al mes i mentre no veiem aquesta realitat no canviarem el que tenim", ha etzibat durant l'entrevista.

Confederació del Mediterrani

Altimira va més enllà en la seva idea d'una Andalusia independent i afirma que el nou Estat es podria confederar amb la resta de nacions del litoral en una espècie de "Països Mediterranis", que també inclouria les Balears, el País Valencià i Múrcia. Tot i així, ha reconegut que l'independentisme andalús no compta amb cap partit polític que el representi ni un suport popular visible. "Costarà tenir un partit independentista", ha admès Altimira.

No obstant, l'ANA considera que "Andalusia té tots elements per sobreviure de manera més que decent com a nació independent". Segons Altimira, el que els falta és "ser capaços de recuperar la nostra terra" i reconstruir "el desert a nivell identitari que ha alimentat el PSOE" a Andalusia. Altimira ha avançat que es reunirà amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el proper mes de juny.