L'Audiència Nacional anul·la com a prova el 'pendrive' del cas Pujol i ordena investigar Eugenio Pino

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha decidit arxivar la peça separada del 'pendrive' del cas Pujol i deixa així sense validesa jurídica els documents sobre Jordi Pujol Ferrusola que contenia el llapis de memòria, en considerar que van ser obtinguts de forma il·lícita.

No obstant això, el magistrat ha ordenat que s'obri una investigació per si el comissari Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, i el funcionari del seu gabinet Bonifacio Díaz Sevillano poguessin haver comès un delicte de prevaricació i/o fals testimoni. A més dedueix testimoni del que va passar al ministeri de l' Interior "a efectes disciplinaris, honorífics o altres que corresponguin" per a tots dos policies.

El jutge conclou que no ha estat possible conèixer l'origen i ubicació dels documents inclosos al 'pendrive' ni "qui els va obtenir o com, ni la cadena de custòdia dels mateixos", però considera que van ser entregats a la UDEF per Díez Sevillano, "seguint instruccions" de Pino.