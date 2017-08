L'advocat de l'Estat demana no admetre a tràmit el recurs de la Generalitat

L'Advocacia de l'Estat (govern espanyol) sosté en les seves al·legacions sobre el recurs de súplica de la Generalitat contra la suspensió de l'article 135.2 del nou reglament del Parlament que el Tribunal Constitucional ha de desestimar-lo en la mateixa fase d'admissió a tràmit, segons ha confirmat l'ARA.

El ple es reuneix aquesta tarda a les 17.30 h per decidir sobre l'admissió d'aquest recurs, presentat el 3 d'agost, ocasió que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha aprofitat per convocar un ple extraordinari del consell de ministres, també a la tarda.

La Generalitat qüestiona la suspensió de l'article 135.2 -procediment de lectura única per una proposició de llei- i demana "que s'impedeixi l'abús de dret i la desviació de poder que resulten de la impugnació plantejada". Segons sosté, el recurs del govern de Rajoy "es fonamenta no en la inconstitucionalitat del text normatiu impugnat, sinó en la presumpció de la seva futura aplicació a un suposat determinat".

La Generalitat assenyala que el procediment de lectura única existeix en altres parlaments i assemblees (Congrés, Senat, Madrid, Andalusia i Múrcia) sense que s'hagi impugnat fins que s'ha aprovat al Parlament català.

L'advocat de l'Estat assenyala que el 31 de juliol el TC va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat del govern espanyol contra l'article 135.2 del reglament i va disposar l'aplicació de la prerrogativa governamental de suspensió automàtica de l'article 161.2 de la Constitució. Assenyala que, precisament, en el recurs de súplica de la Generalitat es reiteren els problemes de fons que el TC resoldrà en el termini de cinc mesos iniciat amb l'admissió del recurs del govern de Rajoy. Per tant, el recurs de súplica no es pot resoldre sense entrar en els assumptes de fons.

En l'admissió a tràmit, explica l'advocat de l'Estat, només s'examinen els requisits formals. I emfatitza que aquests requisits s'han complert. Per tant, la suspensió cautelar del 161.2 de la Constitució no es pot tombar. Fonts del TC assenyalen que el ple resoldrà no admetre el recurs de súplica i prometrà entrar en el tema de fons de la lectura única dins del termini de cinc mesos que corre des del 31 de juliol passat.