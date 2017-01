Liz Castro deixa el secretariat de l'ANC

Liz Castro, la candidata més votada en les eleccions al secretariat de l' Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha comunicat aquest diumenge que deixa de formar part de la direcció de l'entitat sobiranista. Segons ha explicat l'ANC en un comunicat, l'escriptora ha explicat als seus companys que vol dedicar més temps a acabar els llibres sobre el procés que té en marxa.

Tot i plegar del secretariat, Castro seguirà vinculada a l'entitat sobiranista des de la sectorial d'intèrprets i traductors. Segons explica el comunicat, el secretariat de l'ANC ha "dedicat un sentit aplaudiment" a l'editora i escriptora quan ha intervingut en la reunió per comunicar-los la decisió de deixar el càrrec.

En les eleccions internes del mes de maig, Castro va competir amb el president de l'ANC, Jordi Sànchez, per encapçalar l'entitat. Tot i que Castro va ser més votada per les bases en les eleccions per formar part del secretariat, en la votació que es va fer per escollir president –en la qual només voten els membres del secretariat– va ser Sánchez qui es va imposar per només cinc vots després de diverses votacions.

Malgrat la divisió interna a l'ANC que es va evidenciar durant el procés electoral, el mateix dia en què Sánchez va ser escollit president per segon cop tant ell com Castro van fer una crida conjunta a superar les pugnes internes per garantir la unitat en el futur. " Dividits només ens barallem, hem de parar de fer això", va dir Castro, que va afegir que acceptava "plenament" el nou secretariat i els nous càrrecs orgànics escollits.