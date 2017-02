Millo afirma que hi ha trobades secretes entre Generalitat i Estat i el Govern el desmenteix

" Estem dialogant i li puc assegurar que hi ha trobades i que no són sempre públiques". El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat aquest diumenge en una entrevista al 3/24 que aquestes reunions s'estan fent " a tots els nivells", tot i que no n'ha detallat els interlocutors. "El govern espanyol manté la mà estesa per dialogar, perquè és la nostra obligació. Tothom ha de tenir la tranquil·litat que les converses hi són, el diàleg hi és", ha insistit. Fonts de la Generalitat han negat, però, que existeixi cap reunió secreta amb els representants del govern de l'Estat.

Millo ha confirmat, a més, que l'executiu estatal està preparant una proposta de 46 punts que farà arribar properament a la Generalitat, tal com publica aquest diumenge el diari El País. L'única qüestió que quedarà fora d'aquest document, segons el delegat espanyol, és el referèndum.

Durant l'entrevista, Millo no ha concretat els mecanismes coercitius que té previst aplicar el govern espanyol en cas de referèndum unilateral, però ha garantit que "l'Estat impedirà" que es faci cap consulta. L'operació diàleg, que des de Madrid asseguren que continua viva, conviu amb l'anomenada operació precinte, a través de la qual Mariano Rajoy vol evitar que els catalans es pronunciïn sobre la independència.