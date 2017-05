El Govern farà una ronda de contactes i assistirà al Pacte Nacional abans de fixar data i pregunta

Després de la cimera amb els partits favorables al referèndum -menys Catalunya en Comú, que no hi va voler assistir- la consellera de la Presidència, Neus Munté, ha ofert l'habitual roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu en què ha valorat el resultat de la trobada d'ahir. "Per al Govern és molt important que es pugui mantenir la màxima transversalitat i suport en tot allò que té a veure amb el referèndum", ha considerat Munté en resposta a si és prioritari que es mantingui el consens actual entorn de la consulta.

És per això que, abans de fixar data i pregunta, el Govern té la voluntat de fer una ronda de contactes -ahir va ser amb els partits- amb agents econòmics i socials i, també, assistir a la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum que es preveu la setmana que ve. Munté ha afirmat que la trobada d'ahir no era per fixar data i pregunta sinó que es tractava d'escoltar l'opinió de les formacions polítiques. "El Govern té la voluntat d'escoltar els diferents actors polítics i socials abans de fer l'anunci de la data i la pregunta", ha assegurat, i ha afegit que el Pacte té un "paper molt important" al respecte. Tanmateix, la mateixa consellera de la Presidència va afirmar diumenge passat a RAC1 que el Govern concretaria la consulta al calendari com a molt d'aquí quinze dies. En principi, aquest calendari segueix vigent. "Estem dins l'espai temporal", ha dit la consellera.



Per a Munté és necessari que s'escolti a tothom després que l'executiu català hagi formalitzat una petició de negociació del referèndum a la Moncloa -es va publicar al 'Diari Oficial de la Generalitat'- i que la Moncloa s'hagi negat a negociar.

Retret als comuns

"El Govern no té cap problema amb els comuns. Són ells els que han de manifestar si volen ser dins d'aquesta majoria i continuar remant, si volen treballar perquè es pugui exercir el dret a decidir", ha sentenciat Munté en ser preguntada sobre si és imprescindible que l'espai dels comuns continuï en el consens de la consulta després del 'no' de Rajoy. "Ens agradaria molt que aquest espai continués acompanyant la demanda" del referèndum, ha assegurat.

Ara bé, la consellera de la Presidència no s'ha estalviat els retrets cap a aquest espai que, ahir, va declinar participar en la cimera del Govern. Segons Munté, Catalunya en Comú sabia que la reunió no era per fixar data i pregunta sinó per escoltar el posicionament de les forces polítiques. En aquest sentit ha assegurat que des de l'executiu "no s'entén" que no hi assistissin. A més, ha deixat clar que la trobada no era "en cap cas" per enterrar el Pacte pel Referèndum.

Operació per seduir els comuns Escoltar però avançar en la unilateralitat

Ahir, els partits van reclamar la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum per abordar els següents passos del full de ruta cap a la consulta. En aquest sentit la consellera de la Presidència ha explicat que ja s'ha informat els responsables del Pacte sobre el contingut de la cimera i que han mostrat predisposició a convocar una nova reunió.

Sobre quin posicionament es prendrà en aquest espai -tenint en compte que ja només queda oberta la via unilateral del referèndum-, la consellera ha admès la diversitat d'opinions que hi ha. Fins ara el Pacte només s'ha manifestat a favor de la consulta acordada amb l'Estat. Munté ha assegurat que el Govern "respectarà" el 'tempo' de cada actor que en forma part però també ha constatat que l'executiu ha de complir amb un full de ruta.

El diàleg que el Govern vol mantenir els pròxims dies amb agents econòmics i socials es combinarà amb la inauguració de la via unilateral del referèndum, un equilibri difícil, ja que d'una banda l'executiu vol mantenir la majoria dels 83 diputats que donen suport al referèndum acordat però, d'una altra, ha d'avançar per complir amb el full de ruta independentista.



És també en aquest sentit que el Govern s'ha compromès a anunciar la data i la pregunta del referèndum per tal de donar senyals a la ciutadania i a l'Estat que té la voluntat de dur a terme la votació malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional.

El Govern inicia els tràmits per presentar un nou recurs d'inconstitucionalitat

Seguint amb el conflicte de competències permanent entre el govern espanyol i la Generalitat, el consell executiu ha iniciat els tràmits per presentar un recurs d'inconstitucionalitat per invasió de competències contra el reial decret que pròrroga el Programa d'Activació per a l'Ocupació.

Per fer-ho, el Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen -un tràmit obligat- abans d'interposar un recurs al Tribunal Constitucional. La Generalitat considera que el decret de la Moncloa vulnera les competències de la Generalitat perquè preveu que la concessió de l'ajut econòmic es reservi al Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE), malgrat que "aquests ajuts no són a càrrec dels recursos econòmics de la Seguretat Social ni concorren circumstàncies que justifiquin l'excepcionalitat de la gestió". A parer del Govern, la gestió d'aquests recursos correspondria a òrgans de la Generalitat.