El PSOE recorrerà al TC els pressupostos catalans la setmana que ve

El PSOE recorrerà la setmana que ve, amb la signatura de 50 dels seus diputats al Congrés, la Llei de Pressupostos aprovada aquest dimecres pel Parlament català, per incloure una partida destinada a la celebració del referèndum.

Així ho ha confirmat el portaveu parlamentari socialista, Antonio Hernando, en una entrevista a la Cadena Cope en què ha recalcat que la llei és inconstitucional no només segons el parer dels socialistes, sinó dels propis lletrats de la Cambra.

El recurs davant el TC ja ho havia avançat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i Hernando ha puntualitzat que es concretarà amb les firmes de 50 diputats al Congrés.

El portaveu ha deixat clar que no concep que al Congrés dels Diputats pogués passar alguna cosa similar al que va passar al Parlament, que un grup prengués decisions en contra d'un informe "claríssim" dels serveis jurídics de la Cambra.

Al seu parer, els partits independentistes han entrat ja "en el súmmum dels disbarats amb el tema de la desobediència" al Constitucional i, ara, als lletrats del Parlament. "Aquest tobogan de la desobediència a alguns els semblarà molt divertit, però és una frivolitat davant l'Estat de Dret", ha avisat.

De la mateixa manera, ha dit que no s'imagina que el diputat del PDECat Francesc Homs, condemnat a 13 mesos d'inhabilitació per organitzar la consulta independentista del 9N, pugui no acatar la sentència del Tribunal Suprem i pretendre seguir com a diputat, perquè seria un "disbarat ".

En la seva opinió, el que succeirà és que, quan es notifiqui formalment la sentència, que ja és ferma perquè és del Tribunal Suprem, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, es posarà en contacte amb la Junta Electoral Central i aquesta li dirà a Homs que ha perdut la condició de diputat.

"En aquell moment correrà la llista amb la qual el PDeCAT es va presentar a les eleccions, entrarà el següent i s'ha acabat. No m'imagino al senyor Homs intentant entrar a l'hemicicle quan hagi perdut la condició de diputat", ha reblat.