Puigdemont anuncia un darrer intent de pactar el referèndum amb l'Estat les properes setmanes

L'assemblea general de l'ANC ha comptat aquest dissabte amb la presència de les dues primeres autoritats del país: el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Després de la intervenció del líder de l'ANC, Jordi Sànchez, que ha assegurat que hi haurà referèndum i que la gent sortirà al carrer per "defensar-lo" de forma "pacífica", el president de la Generalitat ha fet una crida a l'estat espanyol a "escoltar" la ciutadania catalana que vol fer la consulta.

Així, ha anunciat que hi haurà u n últim intent de pactar el referèndum amb La Moncloa les properes setmanes. Remarcant des de l'escenari on feia aquesta petició -el pal de paller del sobiranisme civil independentista-, Puigdemont ha demanat a l'Estat que se senti "interpel·lat" i ha avançat una proposta per "exercir el dret a l'autodeterminació" sobre la taula del president espanyol, Mariano Rajoy.

L'anunci del president coincideix amb la recta final del Pacte Nacional pel Referèndum que, per Sant Jordi i fins l'1 de maig, està recollint adhesions per a la consulta pactada. El seu objectiu és lliurar tots els suports a les institucions perquè aquestes escenifiquin la mà estesa cap a l'estat espanyol per acordar l'exercici del dret a decidir. La recta final del Pacte, de fet, està pensada a mitjans del mes de maig, amb un acte de "projecció internacional" per demanar un referèndum.

Tanmateix, vagi com vagi aquest últim intent d'entesa amb La Moncloa, el president de la Generalitat ha assegurat davant les bases de l'ANC que "hi haurà data i pregunta, referèndum i vots del sí i del no". "Som a les portes de la campanya definitiva, no som al mig del tram, estem al final i tots -començant pel Govern, el Parlament, els partits i les organitzacions- ens hem de posar el barret de l'hora transcendent quan les coses es culminen".

L'ANC preveu una mobilització permanent de cara el referèndumSi aquesta darrera mà estesa no es fa efectiva i el govern espanyol continua dient no a referèndum, el Govern considera que llavors arribarà l'hora d'emprendre definitivament la via unilateral. "No hi ha cap raó que justifiqui que fallarem. No fallarà el Govern, no fallarà el Parlament i no fallareu vosaltres", ha assegurat sobre la celebració de la consulta sobre la independència.

El president ha assegurat que aquest compromís està assumit per tot el Govern, tal com ja va voler escenificar recentment amb l'acte al Palau de la Generalitat de tot l'executiu en ple assumint la convocatòria, la celebració i l'execució del referèndum.