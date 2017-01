La Generalitat vol assumir 3.300 tractats internacionals de l’Estat

El Govern està analitzant els 3.300 tractats internacionals que té signats Espanya per incorporar-los a l’ordenament jurídic si Catalunya és independent. Ho va explicar ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es va sotmetre a les qüestions dels ciutadans al programa Jo pregunto, de TV3. En una de les preguntes dedicades al procés, en què un politòleg de Manresa li qüestionava la lentitud a l’hora d’aplicar les estructures d’estat, Puigdemont va explicar que “estaran a punt quan arribi el moment de prendre la decisió de ser un estat independent”.

Per il·lustrar la complexitat del seu desenvolupament -“abasten tots els departaments”- va citar els tractats internacionals. “N’hi ha 3.300 que s’hauran de transposar. Hem de tenir una resposta segura i seriosa per a cadascun d’aquests casos”, va dir Puigdemont. Segons expliquen fonts del Govern, el departament d’Exteriors, que dirigeix Raül Romeva, és l’encarregat d’estudiar tots els casos.

Precisament la feina d’internacionalització va centrar una altra intervenció: “Europa entén de forma unànime que el referèndum és l’eina”, va dir Puigdemont, que va admetre que la votació que acceptaria la UE seria pactada amb l’Estat. “Saben que el referèndum es farà. Està tothom avisat”, va advertir tot i això. Per aconseguir que Europa accepti el resultat, Puigdemont va assegurar que cal fer el referèndum “amb els estàndards internacionals”. Seguint el que va dir el vicepresident Oriol Junqueras, que va assegurar que els menors de 18 anys no podrien votar, el president va afirmar que per organitzar la votació “s’haurà de partir del cens de la darrera vegada que es va votar”.

Centre Recreatiu Turístic

Les preguntes dels ciutadans, però, no es van centrar només en el procés. Un jove aturat del Camp de Tarragona va lamentar que el Govern aposti per un model “especulatiu” amb el Centre Recreatiu Turístic, popularment conegut com a BCN World. Puigdemont va descartar que es faci una consulta al territori, un tema que no generava consens a l’executiu -ERC defensava que s’havia de preguntar als ciutadans-. Puigdemont va afirmar que el projecte genera “un consens polític molt ampli” i va destacar-ne les virtuts. “No es pot deixar escapar una inversió en el sector serveis, que ha de continuar fent de motor de l’economia”.

En el capítol social, Puigdemont va respondre a les crítiques per les retallades en ensenyament i sanitat esgrimint els pressupostos. Puigdemont va destacar l’increment de mestres que preveuen els comptes i, davant el retret d’un director d’escola, va defensar l’escola concertada: “Ens ajuda a fer sostenible el model i a garantir la igualtat de tots els alumnes”. Sobre sanitat, el president va subratllar que els comptes prioritzen “el que és més urgent d’intentar corregir”, com ara reduir a la meitat les llistes d’espera. En la carpeta d’habitatge, davant la pregunta d’una dona que havia ocupat un pis per necessitat, Puigdemont va comprometre’s a augmentar el parc de lloguer social finançant-lo amb l’impost dels pisos buits.

TV3 va fer un càsting de 200 persones per escollir les 12 que ahir van fer preguntes al president de la Generalitat al Teatre Conservatori de Manresa. La que va generar més polèmica la va fer una dona de 81 anys, que va retreure al Govern que intenti “escombrar el castellà”. Va ser el moment en què més tens va estar Puigdemont, que va ser taxatiu: “A Catalunya no hi ha cap ciutadà que desconegui el castellà i sí que n’hi ha que desconeixen el català”.