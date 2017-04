Pujol, Bárcenas i Aznar, a l'autobús de Podem que recorrerà Madrid per "desemmascarar la trama"

Dirigents de Podem, entre ells el secretari general, Pablo Iglesias, i la portaveu parlamentària, Irene Montero, recorreran aquest dilluns Madrid a bord d'un autobús -que han batejat com a Tramabús- per "desemmascarar la trama".

L'objectiu del partit és recórrer diversos punts de Madrid que considera clau per entendre com funcionen les relacions de poder a Espanya. El seu Tramabús, especialment decorat per a l'ocasió, inclou imatges de polítics com els expresidents José María Aznar i Felipe González, així com de la portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre, l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa, el de la patronal Gerardo Díaz Ferrán o l'extresorer del PP Luis Bárcenas fent una botifarra. També hi apareix l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

Montero ja va explicar en una entrevista amb Europa Press que una de les claus per desemmascarar "la trama" que, segons denuncien, conformen les relacions de poder entre les elits polítiques i empresarials a Espanya és "posar noms i cognoms a les grans famílies i propietaris que porten manant tants anys al nostre país".

L'autobús no contravé l'ordenança de publicitat exterior de l'Ajuntament, de manera que, en principi, no tindrà problemes per circular pels carrers de la ciutat, segons fonts municipals.